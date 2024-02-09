للتمتع بمظهر لائق وجذاب.. 5 تمارين رياضية تخلصك من دهون البطن

يعاني كثيرون من تراكم الدهون في منطقة البطن ما يحرمهم من التمتع بمظهر لائق وجذاب وسط أصدقائهم وبالتالي فقدان الثقة بأنفسهم، ولأن الدهون في هذه المنطقة تعتبر من أصعب الدهون من حيث التخلص منها، فيمكن الإشارة إلى بعض التمارين الرياضية التي تساعد في حرق هذه الدهون وشد عضلات البطن.

قدمت شيرين محمد، مدربة لياقة بدنية، خلال حديثها لـ«الوطن»، بعض التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها للتخلص من دهون البطن وشد عضلاتها.

1- تمرين البلانك

يعتبر البلانك واحدًا من التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها بشكل يومي لشد عضلات البطن وحرق الدهون في هذه المنطقة، ويُمارس هذا التمرين من خلال الاستلقاء على البطن بحيث تكون مرفوعة عن الأرض، والاتكاء على الذراعين وأصابع القدمين لرفع الجسد عن الأرض، مع الحرص على أن يكون الجسد مستقيمًا تمامًا مع شد عضلات البطن والظهر والساق، والاستمرار على هذا الوضع لمدة 30 ثانية.

2- السباحة

تعد السباحة من التمارين الرياضية التي تساعد بدرجة كبيرة في شد عضلات الجسم بالكامل، لا سيما عضلات البطن، وبالتالي التخلص من الدهون في هذه المنطقة.

3- تمرين المشي

ويعتبر تمرين المشي من أفضل التمارين التي يمكن الاعتماد عليها في حرق الدهون؛ إذ إنه يمكن ممارسته بسهولة كما أنه غير مُكلف؛ لذا يُنصح بممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا في الهواء الطلق.

4- تمرين الركلة الجانبية

ويتم ممارسة تمرين الركلة الجانبية من خلال اتخاذ وضعية الركوع على الأرض، مع رفع القدم اليمنى ثم ركل 10 ركلات بها، ومن ثم التبديل مع القدم اليسرى، على أن يتم ممارسة هذا التمرين 3 مجموعات متتالية.

5- تمرين نط الحبل

ويعتبر تمرين نط الحبل من التمارين الرياضية السهلة والبسيطة لكنها تلعب دوركبيرًا في حرق دهون البطن، من خلال تشغيل كثير من عضلات الساقين والبطن والخصر وإكسابها لياقة عالية وحرق الدهون بها، ويُمارس هذا التمرين من خلال استخدام حبل مطاطي، والإمساك من طرفيه بقبضتي اليد، وفرد الجسم مع شد عضلات البطن والظهر، ومن ثم القفز إلى أعلى شيئًا بسيطًا وتمرير الحبل أسفل الرجلين.