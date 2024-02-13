عادات تدمر كبدك دون أن تشعر.. راقبها جيدا

الكبد من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، ويؤدي ما يقرب من 500 وظيفة حيوية في اليوم، دون انقطاع، والحفاظ على صحة الكبد أمر ضروري بالنسبة للصحة بشكل عام، ليتم واجباته بشكل جيد، مثل الحفاظ على مستوى السكر بالدم وتنظيم تخثر الدم والتخلص من النفايات، إذ توجد بعض العادات التي يمارسها الكثيرون بشكل يومي ومبالغ فيه، تدمر الكبد وتكون السبب فشله بشكل كلي، ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز العادات التي تهلك وظائف الكبد دون معرفة الأشخاص بذلك، وفقًا للدكتور شادي عبدالعال، استشاري التغذية العلاجية.

الخمول البدني يتسبب في تدمير الكبد

نمط الحياة الذي يمارسه الأشخاص يؤثر بشكل كبير على وظائف الكبد، إذ أن ممارسة نمط خامل وكسول يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم وداخل الأعضاء الداخلية، وذلك يؤدي إلى التهابات الكبد ويزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني، ويجب على الأشخاص ممارسة الرياضة بشكل صحي، والحرص في تناول الأطعمة والتحرك بعد كل وجبة.

الإفراط في تناول الفاكهة بشكل يومي

يعد سكر الفركتوز من الأشياء التي تؤثر على صحة الإنسان، وهذا سبب يجهله الكثيرون إذ يعتقد البعض أنه من المسموح تناول كميات كبيرة من الفواكه بشكل يومي لأنها غير مضرة على الصحة، ويجهلون أن سكر الفركتوز زيادته بالجسم تؤدي الإصابة بمرض الكبد الدهني.

الأدوية دون استشارة طبيب قد تؤثر على الكبد

العديد من الأشخاص يجهلون خطر تناول الأدوية، وخاصة المسكنات بشكل مفرط ومتكرر خلال اليوم، أو حتى دون استشارة طبيب، وحال كان الشخص وصف له أدوية لأمراض مزمنة وشعر بأي تعب أو فقدان شهية أو الألم المستمرة في البطن، عليه أن يرجع للطبيب المعالج لمعرفة السبب والآثار الجانبية له، حتى لا يتسبب ذلك في خلل لوظائف الكبد وتؤثر عليه.