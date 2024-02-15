الحزب الناصري: مصر تلعب دورا محوريا في تسوية النزاعات الإقليمية والعربية

أشاد محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الدبلوماسية المصرية في الفترة الأخيرة، إذ تستقبل مصر عددا من قادة العالم، وتوسيع العلاقات مع الدول الأخرى.

الجوانب الاقتصادية والتجارية

وأكد رئيس الحزب العربي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ تلك العلاقات ليست مقتصرة على الجانب السياسي فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب الاقتصادية والتجارية، إذ من المتوقع أن تحمل هذه العلاقات فرصًا استثمارية مهمة وتبادلًا تجاريًا مثمرًا لمصلحة البلدين.

تسوية النزاعات الإقليمية

واضاف أن مصر لها دور بارز في تسوية النزاعات الإقليمية والعربية، فضلاً عن دورها الإنساني الكبير في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم المساعدات اللازمة.

وتابع: «أثق في أن هذه العلاقات الدبلوماسية ستسهم في تعزيز اقتصادنا، وتقديم فرص جديدة للتعاون والتطور، وتعزيز مكانة مصر في الساحة الدولية».