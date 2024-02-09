«العربي الناصري» يؤكد دعمه للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

أعلن الحزب العربي الديموقراطي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، دعمه الكامل لما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات سيادية من أجل الحفاظ على حرمة الحدود المصرية وقدسيتها.

وأشاد الحزب بكل ما تتخذه الدولة من تدابير احترازية للحفاظ على أمن وسلامة الحدود المصرية، مؤكدا دعمه الكامل لنضال الشعب العربي الفلسطيني داخل وخارج الأرض المحتلة من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

وأثنى الحزب بالمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري وتمسكه بأرضه ووطنه قائلا: «نرفض شكلا ومضمونا تهجير الأخوة الفلسطينيين من ديارهم تحت أي دعاوي وبأي شكل مهما كانت الإغراءات سواء إلى سيناء أو إلى أوروبا وأنه لا ولن يوجد عربي قومي مخلص واحد يقبل بتصفية القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الأولى.

وأكد الحزب على الموقف المصري دوما أن فلسطين عربية من النهر إلى البحر وأن العدو الصهيوني إلى زوال هو ومن يدعمه قريبا.

واختتم الحزب بيانه قائلا: «من القاهرة كل التحية والتقدير لكل من يقاوم وينتصر من أجل الحق والعدل والحرية على أرض فلسطين الشريفة أرض الأنبياء ومهبط الرسالات مسرى رسول الله ومعراجه».