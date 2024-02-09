«العربي الناصري»: التصنيع الوطني وتغيير الاعتماد على الدولار أولوية

يستعد الحزب العربى الناصرى لطرح رؤيته، فى الإصلاحات الاقتصادية التى سيتقدم بها إلى الحوار الوطنى فى نسخته الثانية، فى عدد من الملفات، ومن بينها التنمية الذاتية، والاستفادة بكل الموارد الداخلية الموجودة، مع تغيير الاعتماد على الدولار كعملة رئيسية، وتغيير العلاقة من خلال القدرات والإمكانيات والعلاقات المصرية؛ لجعل الدولار ليس الحاكم فى كل الأمور، بحسب ما قال الدكتور محمد أبوالعلا رئيس الحزب.

«أبوالعلا»: توسيع دائرة الرأي والرأي الآخر لدعم الدولة في حل مشكلات المواطن اليومية

وكشف «أبوالعلا» فى تصريحات لـ«الوطن» عن أبرز النقاط فى أجندة الحزب خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وهى الاعتماد الفعلى على الموارد الداخلية، والتصنيع الوطنى، والاستفادة من القدرات المهدرة التى يحصرها الحزب الآن لطرح حلول الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة؛ لفك الأزمة الاقتصادية.

وأكد رئيس «العربى الناصرى» أن الحزب يستعد للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى بأجندة رئيسية فى المحور الاقتصادى تم الإعداد لها، من خلال الاتصال بأعضاء ومتخصصى الحزب بالشأن الاقتصادى فى كل المحافظات؛ ليكون هناك طرح اقتصادى مكتمل، كما سيستغل إمكانياته العلمية وخبراءه فى هذا المجال؛ لإعداد أجندة الحزب الاقتصادية، وستتم مناقشتها وإرسالها إلى أمانة الحوار الوطنى. ولفت «أبوالعلا» إلى أن عقد حوار وطنى موسع للوضع الاقتصادى الحالى خطوة مهمة لمواجهة التحديات الحالية، وتعد بمثابة حلول سريعة لمواجهة زيادة الأسعار، مضيفاً أن أى دعوة لعقد حوارات أو مؤتمرات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بمثابة دعوة للمشاركة الوطنية وتوسيع دائرة الرأى والرأى الآخر، لدعم الدولة لحل مشاكل المواطن اليومية، وخاصة فى ملف الأسعار الذى تحدث عنه الرئيس السيسى بكل وضوح وشفافية.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التى تشهدها مصر نتيجة ما يشهده العالم من كوارث وتحديات غير مسبوقة والتى منها «كوفيد19» وتمحوراته ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأخيراً العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، مشكلات وأزمات متصلة ببعضها.