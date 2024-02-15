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الحكومة توافق على مد إقامة معرض رمسيس في أستراليا حتى 26 مايو المقبل

كتب:

أسماء زايد
02:38 م | الخميس 15 فبراير 2024
جانب من اجتماع الحكومة

جانب من اجتماع الحكومة

وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، والمقام حالياً بالمتحف الأسترالي بمدينة سيدني بأستراليا، لمدة 7 أيام إضافية تنتهي في 26 مايو 2024 بدلاً من 19 مايو 2024، وذلك بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن.

كما وافق مجلس الوزراء على استمرار جولات معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» إلى المدينة السادسة، طوكيو باليابان، في الفترة من 7 مارس 2025 حتى 7 سبتمبر 2025، بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن.

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