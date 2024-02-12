مدبولي: نستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50%

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تُركز بشكل كبير على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2030، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في هذا القطاع.

وأوضح أن الدولة تركز جهودها في المرحلة الحالية على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر، بما يمكن من تحويل مصر لمركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، ومركز عالمي لإنتاجه بحلول عام 2030.

وأضاف خلال كلمته أمام قمة الحكومات المنعقدة بدبي، أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتمويل الاستثمارات الخضراء، إذ تستهدف مصر رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء للخطة الاستثمارية لعام 2024/ 2025 لنحو 50%، موجهة بالأساس للإنفاق على مشروعات تتميز بالإستدامة البيئية وتسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بسوق ضخمة وإمكانيات واعدة وموارد بشرية متفردة وقطاعات متنوعة، ويوفر العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أن الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية مؤخرا لدعم القطاع الخاص بلغ عددها أكثر من 144 إصلاحا، خلال الفترة بين مايو 2022 إلى سبتمبر 2023، ومستهدف المزيد من تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في مصر وتمكين الاقتصاد المصري من الانطلاق لآفاق أرحب بالمستقبل.