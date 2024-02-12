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مدبولي يبحث مع الرئيس الإماراتي سبل التعاون المشترك بين البلدين

كتب:

عمرو حسني
10:34 م | الإثنين 12 فبراير 2024
الرئيس الإماراتي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

الرئيس الإماراتي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

بحث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما وعدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام.

استقبال مدبولي

واستقبل الرئيس الإماراتي، الدكتور مدبولي في قصر الشاطئ بأبوظبي بالتزامن مع حضور مدبولي القمة العالمية للحكومات 2024 التي بدأت أعمالها اليوم في دبي.

نقل تحيات الرئيس

ونقل رئيس الوزراء للرئيس الإماراتي، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي له وتقديم التعازي في شهداء القوات المسلحة الإماراتية الذين استشهدوا مؤخرا في جمهورية الصومال أثناء تدريب تأهيلي.

التعاون المشترك

واستعرض بن زايد ومدبولي مسارات التعاون المشترك بين البلدين خصوصا المجالات الحيوية التي تقوم عليها التنمية.

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بقلم عمرو حسني