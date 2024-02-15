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مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل إضراب المراقبين في سكك حديد فرنسا

كتب:

شريف سليمان
02:52 م | الخميس 15 فبراير 2024
خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا

خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إنه من المنتظر دخول المراقبون في جميع محطات السكك الحديدية إلى الإضراب منتصف هذه الليلة.

تقديم موعد السفر بسبب الإضرابات

وأضاف خلال رسالة على الهواء، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه كان هناك تصريح من رئيس شركة السكك الحديدية الفرنسية طالب فيها من الفرنسيين بأهمية تقديم موعد سفرهم اعتبارا من اليوم، لهذا رصدنا بعض التحركات داخل هذه المحطات.

موعد إضرابات المراقبين في سكك حديد فرنسا

وتابع أنه من المفترض أن تكون الإضرابات أيام 16 و17 و18 فبراير، موضحا أن رئيس الوزراء أكد أن الإضرابات حق يكفله الدستور ولكن العمل أيضا واجب يكفله الدستور، كما أن هناك اندهاش من وزير النقل الفرنسي الذي أكد أن العمال يحتجزون الفرنسيين ويتخذونهم رهائن بهذه الإضرابات.

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