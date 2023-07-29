إضراب عمال السكك الحديدية في بريطانيا بسبب تدني الأجور

أدى تراجع الأجور في قطاع السكك الحديدية في بريطانيا، إلى إعلان العاملين الدخول في إضرابات واسعة في البلاد، في ظل معدلات تضخم مرتفعة في اقتصاد البلد الذي ينتمي إلى الدول السبع الكبار، ويأتي هذا الإضراب ضمن إضرابات سابقة شملت المطارات وعمال البريد والسكك الحديدية ومقدمي الرعاية الصحية.

إيقاف القطارات لمدة يوم واحد

وذكر اتحاد عمال السكك الحديد والبحرية والنقل «آر إم تي»، أنهم سيوقفون القطارات لمدة يوم واحد، مما أدى إلى إلغاء رحلات سفر المسافرين في مختلف البلاد، وستتنوع طريقة الإضراب، حيث ستتوقف في بعض الأماكن القطارات بالكامل، في حين سيكون نصف الإضراب هو الطريقة المنفذة في أماكن أخرى.

منازعات مستمرة

وكشف الاتحاد عن منازعات مستمرة مع 14 شركة تعمل في تشغيل القطارات بسبب قلة الأجور وظروف العمل الإضافية، التي يرفضها العاملون في البلاد.

بدوره انتقد الأمين العام للاتحاد، ميك لينش، حكومة المحافظين في ظل حرصها على الإبقاء على النزاع، مبينا ضرورة تسوية التفاوض بشأن الأجور والوظائف والسلامة وظروف العمل، مشددا على أن أعضاء الاتحاد مستمرون في موقفهم، ولن يؤثر عليهم أي أحد، في الوقت الذي ردت وزارة النقل عليهم بلقائها مع رؤساء نقابات السكك الحديدية للعمل على حل الأزمة، خاصة أنه ليس الإضراب الأول في البلاد للعاملين في السكك الحديدية، فقد حدث إضراب في عام 2022 بعد تأثيرات أزمة كورونا الاقتصادية على العاملين في قطاع السكك الحديدية.