مراسل بمجلس العموم: بريطانيا تواجه أطول إضراب في تاريخ الخدمات الصحية

قال عادل درويش، المراسل المعتمد لدى مجلس العموم البريطاني، إن بريطانيا تواجه أطول إضراب في تاريخ الخدمات الصحية، لافتا إلى أن الأزمة ليست جديدة وهي تتعلق بمن يسمون «الجونيور دكتور» وهم أطباء أقل من رتبة استشاري بعضهم يمارس المهنة منذ ما يقرب من 10 سنوات، يطالبون بزيادة أجورهم.

علاوة 35% مطالب فئوية لأطباء بريطانيا

وأضاف «درويش»، في مداخلة هاتفية عبر شاشة إكسترا نيوز، أن هؤلاء الأطباء وهم في وظائف مماثلة لرتبة الممارس العام يطالبون بعلاوة 35%، مشيرا إلى أن التضخم الذي تعاني منه بريطانيا وراء مطالبهم الفئوية.

شرط للتفاوض تقدمه الحكومة البريطانية ويرفضه الأطباء

وأردف المراسل المعتمد لدى مجلس العموم البريطاني، أن الحكومة البريطانية تشترط وقف الإضراب للوصول إلى حل، وهو ما يرفضه الأطباء الذي يطالبون بسرعة الاستجابة لمطالبهم.