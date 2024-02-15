«أبو الغيط»: إسرائيل تحاول تنفيذ مخططات التطهير العرقي والانفراد بأرض فلسطين

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المنطقة تتأثر سلبا بالأحداث العنيفة التي تشهدها مؤخرا، مؤكدا أن إسرائيل تحاول تنفيذ مخططات التطهير العرقي وأوهام الانفراد بالأرض الفلسطينية.

أضاف خلال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب من فلسطين، موجها حديثه للحضور: «تمثلون قطاعات الاقتصاد والتجارة والتنمية للدول الأعضاء بالجامعة العربية، وتدركون مدى تأثر المنطقة سلباً عند تعرض أجزاء منها لأزمات عنيفة، والحرب على غزة والتوترات بالمنطقة أدت لاضطراب طال الإقليم بأكلمه مع احتمالات لتصعيد أكبر للموقف».

وتابع في كلمته خلال الاجتماع الذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ ما تمخض عن الحرب والتوترات من تبعات سلبية على الاقتصادات، مع التهديدات الأمنية المتزايدة بالبحر الأحمر، والمخاوف من تعطل سلاسل الإمداد وتراجع السياحة وأضرار لحقت مناخ الاستثمار، وتتابع الأزمات، جميعها جعل الأولويات العربية تركز على إنقاذ الحاضر وتقليل الخسائر بدلاً من التطلع للمستقبل».