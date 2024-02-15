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رئيس «القدس للدراسات»: حكومة نتنياهو تطيل أمد حرب غزة للبقاء في السلطة

كتب:

منى صلاح
02:28 م | الخميس 15 فبراير 2024
الدكتور أحمد رفيق عوض

الدكتور أحمد رفيق عوض

قال الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز «القدس للدراسات»، إنَّ الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب على غزة، أو إنجاح المفاوضات، لارتباط بقائها في السلطة بالحرب، على أمل تحقيق أي إنجاز وتنفيذ أهدافها المعلنة من حرب غزة.

أضاف «عوض»، في مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، من رام الله: «الحكومة الإسرائيلية تريد قطع الطريق أمام السلطة الفلسطينية للعودة لإدارة غزة، لرغبتها في عودة احتلال القطاع وحصاره، والفصل الجغرافي بين غزة والضفة والقدس، واقتلاع المقاومة من غزة لتجريدها أمنياً».

وتابع: «الحرب على غزة مفيدة عملياً لحكومة نتنياهو، وإطالة أمد الحرب تبدو الخيار الأخير أمام هذه الحكومة المتطرفة، ولو بتبريد الحرب بحيث لا تستمر بنفس الوتيرة وتصبح حرباً منسية».

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بقلم منى صلاح