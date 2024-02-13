«حقوق الإنسان بالأمم المتحدة»: حرب غزة فاقت كل التوقعات

قال السفير هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بغزة فاق كل التوقعات والاعتبارات، ولا يوجد أي مبالاة مطلقًا من جيش الاحتلال تجاه الأعراف الدولية، مؤكدًا أن توجه الاحتلال لدول أخرى قد يتسبب في مشاكل إقليمية وقد تكون دولية.

وأضاف أبو سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المشكلة قد تتفاقم إذا مضى الاحتلال الإسرائيلي سواء القيادة السياسية أو العسكرية في تنفيذ المخططات التي أطلقوها في بياناتهم العديدة، مشيرًا إلى أن هذا لن يكون في صالح الاحتلال ولا الدول المجاورة.

تراجع الدول عن موقفها

وتابع: «ستكون هناك فوضى عارمة إذا استمرت هذه الحرب نعرف بدايتها ولا نعلم نهايتها، وندرك أن هناك ارتفاعا كبيرا في الأصوات الحقوقية الدولية التي تساندنا في عملنا، وبدأ هذا الارتفاع يتسبب في جعل بعض الدول التي لها علاقة وطيدة بالاحتلال تلاحظ شروره وما يفعله».

تخبط في السياسات الداخلية لأمريكا

واستكمل: «هناك تخبط في السياسات الداخلية للولايات المتحدة، والإدارة الأمريكية الحالية عليها أن تأخذ في اعتبارها الانقسام العمودي الحادث في الرؤية لمساندة الاحتلال الإسرائيلي بشكل مطلق».