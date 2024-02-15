وزيرة التضامن: نسبة الطلاق بعد سن الـ60 عاما تصل إلى 10.4%

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نسبة الطلاق بعد سن الـ60 عاما، تصل إلى 10.4%: «في الوقت اللي محتاجين نمد إيدنا لبعض، ونأخذ خلاصة العشرة الطيبة في الفترة المقبلة».

وقالت خلال مراسم إطلاق خدمة الاستشارات الرقمية لبرنامج مودة «اسأل مودة»، إن الأسرة أخطر منظومة، وهي الكيان الأساسي الذي تتكون منه البشرية، وهي الحاضنة الأولى التي يتكون منها المجتمع: «إن صلحت الأسر صلح المجتمع، والوطن على المستوى الاقتصادي والنفسي والثقافي والاجتماعي».

تحديات كبيرة تريد النيل من منظومة الأسرة

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى وجود تحديات كبيرة تريد النيل من منظومة الأسرة، وهي بمثابة حرب أخرى: «تنال من أعرافنا، خاصة مع التطور العلمي والتكنولوجي»، مؤكدة أن سفر الشباب للخارج أمر جيد، «نغزو ولا نُغزى».

وشددت نفين القباج، على أن الأسرة القوية هي أسرة مسؤولة عن بناء جيل واعي ومتوازن سيلم، وتمنح الأفراد ليس السعادة فقط، لكن المودة والرحمة والسكينة، مشيرة إلى أن برنامج مودة جاء بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتسابا لنسب الطلاق المرتفعة.