«التضامن» تطلق خدمة الاستشارات الرقمية «اسأل مودة».. وتتيحه بطريقة برايل

أعلنت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق خدمة الاستشارات الرقمية «اسأل مودة»، إذ جرى توقيع بروتوكولات التعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، موضحة أنَّ خدمة الاستشارات القانونية «اسأل مودة»، بمثابة استكمال لبرنامج مودة الذي جرى إطلاقه في مارس 2019.

برنامج مودة

وأضافت وزيرة التضامن خلال مراسم إطلاق الخدمة أنَّ الخدمة تفتح مجالاً للتواصل المستمر مع الفئة المستهدفة للبرنامج، موضحة أنَّ «مودة مش مجرد تدريب هو تواصل مستمرة وعلاقة بين المتدرب والمدرب».

وأشارت إلى أنَّ «اسأل مودة» تفتح مجالاً لاستمرار التساؤل حول مستجدات العلاقة بين الزوج والزوجة وأي مشكلات ظهرت من جديد، موضحة أنَّ الخدمة تجعل الفئة المستهدفة تقبل عليها لإرسال الأسئلة: «هي علاقة ديناميكية بين وزارة التضامن الاجتماعي والفئة المستهدفة سواء المخطوبين أو المتزوجين».

إطلاق دليل مودة بلغة برايل

وأشارت إلى إطلاق دليل مودة بلغة برايل لذوي الإعاقات البصرية بالتعاون مع الوكالة الألمانية، مؤكّدة أنَّ الوزارة حريصة على دعم الأسرة المصرية بشكل متواصل.