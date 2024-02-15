وزيرة التضامن تبحث مع نظيرتها التركية التعاون في عدد من الملفات الاجتماعية

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ماهينور أوزدمير جوكتاش وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا، وصالح موتلو شن سفير تركيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية والمستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

علاقات متميزة واستراتيجية

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بنظيرتها التركية، مشددة على أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للقاء الذي جمعهما قبل أسبوع في العاصمة القطرية الدوحة على هامش فعاليات «المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد»، مؤكدة أن الدولتين تجمعهما علاقات متميزة واستراتيجية.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون بين الوزارتين وتبادل الخبرات في مجالات شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والرعاية البديلة وكبار السن، وتمكين المرأة، والأسر المنتجة وما يتعلق بمجال التسويق والمعارض، فضلا عن مؤسسات المجتمع الأهلي والعمل التطوعي، في إطار الإعداد لمذكرة تفاهم بين الوزارتين تشمل أوجه التعاون في عدد من مجالات العمل الاجتماعية المشتركة.

إدخال المساعدات الإنسانية

كما تطرق اللقاء إلى الجهود المقدمة من جانب الهلال الأحمر المصري لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية سواء المقدمة من مصر أو الدول الأخرى والمنظمات الدولية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، ودور المتطوعين والتجهيزات اللوجستية التي تمكنه من القيام بدوره في أعمال الإغاثة على المستوى المحلي والدولي وطرح تبادل الخبرات في إدارة الأزمات بين الهلال الأحمر المصري ونظيره التركي.