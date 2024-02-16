أقوى آية لفك السحر.. حصّن نفسك بالقرآن

يعاني بعض الأشخاص من الشعور بعدم الراحة أو الطمأنينة، ويخشى أكثرهم من أن يكون هذا نتاج تعرضهم للسحر، ويبحثون عن أقوى آية لفك السحر لتلاوتها، وتحصين أنفسهم من أي أذى.

إبطال السحر

وفي الإجابة على أقوى آية لفك السحر، قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما يبطل السحر هو المواظبة على أذكار الصباح والمساء، والتي لها مفعول قوي على فك السحر.

واستكمالا للحديث عن أقوى آية لفك السحر، أوضحت دار الإفتاء في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها على يوتيوب، أن قراءة المعوذتين، من الأسلحة التي تحمي المسلم من السحر والعين، وتحصن منه.

تعرف على أقوى آية لفك السحر

وعن أقوى آية لفك السحر، أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنّه من أهم ما يبطل السحر، قول الله تعالى: «مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ».

وأوضحت «الإفتاء»، أنّ قراءة آيات سورة البقرة من أعظم الآيات التي تبطل السحر وتفكه، إذ قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ».