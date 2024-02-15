هل الدعاء يغير القدر؟.. «الإفتاء» توضح

رد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصريّة، على سؤال «هل الدعاء يغير القدر» قائلا إن ما قدره الله سيكون وما كتبه سيقع.

وأوضح أنّه يجب أن نرفع أيدينا إلى الله- عز وجل- في كل وقت وحين ونطلب منه أن يصلح الحال، وأن يدفع كل ضرر.

هل الدعاء يغير القدر

وتابع مدير إدارة الفتوى الشفوية، أنه ثبت عن الرّسول- صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: «لا يُغْنِي حَذَرٌ من قَدَرٍ، والدعاءُ ينفعُ مما نزل، ومما لم يَنْزِلْ، وإنَّ البلاءَ لَيَنْزِلُ، فيَتَلَقَّاه الدعاءُ، فيَعْتَلِجَانِ إلى يومِ القيامةِ».

وأشار إلى أن الله- سبحانه وتعالى- يرفع القضاء بهذا الدعاء، متابعًا أن الله- عز وجل- يقدر للعبد أمر ما ثم يقدر في نفس الوقت في علم الله القدير أن هذا العبد يوفق إلى دعاء فيرفع الله ما أرد به أن يكون.

واختتم بأن العبد لابد أن يدعو دائمًا فالدعاء عبادة كما قال النّبي- صلّى الله عليه وسلّم:«(الدعاءُ مُخُّ العبادةِ»، وجاء في قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [ غافر: 60].

فضل الدعاء في السنة النبوية

وفي سياق متصل، ردت دار الإفتاء، على تساؤل حول بيان ما ورد في فضل الدعاء في السنة النبوية الشريفة، قائلة إنّ الدعاء عبادة مشروعة ومستحبة؛ لِما فيه من التضرع والتذلّل والافتقار إلى الله تعالى، وقد حثَّنا الله تعالى عليه وأوصانا به؛ حيث قال سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186]، وقال أيضًا عزَّ وجلَّ: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: 55].

وتابعت أنّ فضل الدعاء ورد في السنة النبوية المطهرة؛ فجاء عن النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثم قرأ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]، رواه أصحاب «السنن».