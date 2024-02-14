هل يجوز الاحتفال بعيد الحب؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فيما يخص حكم الاحتفال بعيد الحب، إنه لا يوجد في الشرع ما يمنع الاحتفال، ولكن ألا نتفق على أيام معينة ونجعلها خاصة ببعض المناسبات الاجتماعية، فلا يوجد مانع من إظهار الناس لمشاعرهم لمن يحبونهم.

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واستشهد أمين الفتوى خلال إجابته عن سؤال حكم الاحتفال بعيد الحب، بالحديث الشريف الذي ورد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم «إذا أحب أحدكم عبدا فليخبره فإنه يجد مثل الذي يجد له»، لافتا إلى أن الحب مفهومه أوسع من العاطفة بين الرجل والمرأة، فيستطيع أن يستغل الناس عيد الحب ليعبر فيه عن حبه لأهله أو لأصدقائه.

صحة الاحتفال بعيد الحب

ونوه أحمد ممدوح إلى أن الاعتراض على الاحتفال بعيد الحب غير صحيح، مؤكدا أن الاحتفال بعيد الحب جائز بما لا يخالف الشرع أو الدين كإرسال الهدايا أو إهداء الكلمات الطيبة لمن نحبهم.