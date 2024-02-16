تفسير حلم ارتداء فستان الزفاف للعزباء.. هل تتحقق النبوءة؟

ارتداء فستان الزفاف، حلم كل فتاة، تتنظر هذا اليوم الذي تطل فيه بالأبيض وتكون عروسة تُزف إلى بيت الزوجية، وإلى جانب كثرة التفكير في هذه الأمنية فإن فتيات كثيرات تحلمن في المنام بارتداء فستان الزفاف، فما هو تفسير ذلك الحلم للعزباء؟ وما هي دلالاته؟

حلم ارتداء العزباء لفستان الزفاف

تباينت آراء خبراء التفسير حول دلالات حلم ارتداء العزباء لفستان الزفاف؛ فذهب أحدهم إلى أنّ حلم العزباء بارتداء فستان الزفاف يرجع إلى كثرة تفكير الفتاة في هذا الأمر، وبالتالي بات العقل الباطن يحتفظ بتلك الصور والتخيلات، وذهب آخر إلى أن حلم العزباء ارتداء فستان الزفاف يشير إلى قرب خِطبة الفتاة ومن ثم زواجها من شخص جيد، في حين ذهب ثالث إلى أن حلم ارتداء العزباء لفستان الزفاف يشير إلى وقوع أحداث مناقضة في حياة الفتاة.

تفسير حلم ارتداء العزباء لفستان الزفاف

وبينما تتباين آراء المفسرين، أوضح ابن سيرين، في كتابه لتفسير الأحلام، أن حلم ارتداء العزباء لفستان الزفاف له عدة دلالات تختلف تبعًا لاختلاف طبيعة الحلم وأحداثه؛ فإذا حلمت العزباء أنها ترتدي الفستان الأبيض وإلى جوارها يقف عريس، فقد يدل ذلك على أن صاحبة الحلم مجبرة على فعل بعض الأمور الخارجة عن إرادتها.

وإذا حلمت الفتاة العزباء أنها ترتدي الفستان الأبيض وإلى جوارها يقف عريس، وكانت ملاح الفرح على وجهها، فإنّ ذلك يدل على أن صاحبة الحلم تعاني من شخصيتها الضعيفة، وتتطلع إلى الشعور بالحرية من خلال الزواج، وبداية حياة جديدة تكون فيها مسؤولة عن أمرها.

فستان ابيض طويل

كما أن حلم ارتداء العزباء لفستان الزفاف يدل على شعورها بأنها في مكانة لا تستحقها في حياتها، وبالتالي ترغب في التغيير، كما يمكن أن يشير الحلم إلى تكوين صاحبة الحلم لصداقات جديدة في حياتها المستقبلية.

كما أوضح «النابلسي» أنّ حلم ارتداء العزباء لفستان أبيض طويل دليل على العفة والطهارة، كما يدل على أن صاحبة الحلم ستقترب من ربها خلال الفترة المقبلة من حياتها.