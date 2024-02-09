تفسير حلم ضحك الميت في المنام.. ماذا لو تحول وجه المتوفى للحزن بعد الفرح؟

هناك العديد من المواقف الغريبة التي يمر بها الشخص في منامه، وتسبب له حيرة كبيرة، ويظل يتساءل عن سبب حدوثها وتفسيرها، من بينها رؤية أحد الأصدقاء أو الأقارب المتوفيين يضحك في المنام، ورغم أن هذا الحلم يكون ناتجًا في الأغلب عن تراكمات في العقل الباطن، إلا أنه في أحيان أخرى يكون له دلالات معينة، حسب تفسير ابن سيرين.. فما هو تفسير حلم ضحك الميت في المنام؟

دلالات ضحك الميت في المنام

تباينت آراء المفسرين في توضيح دلالات ضحك الميت في المنام، فذهب أحدهم إلى أن رؤية الميت يضحك في المنام لا ترتبط بأي شيء، وأنها رؤية ناتجة فقط عن كثرة التفكير في هذا الشخص الميت والاشتياق له ولرؤية ضحكته، وذهب آخر إلى أن رؤية الميت يضحك في المنام هي دليل على فرج قريب يحل في حياة صاحب الحلم، في حين ذهب ثالث إلى أن ضحك الميت في المنام تعد بمثابة تحذير من أمر خطير يواجه صاحب الحلم في المستقبل القريب.

تفسير حلم ضحك الميت في المنام

وبينما يختلف المفسرون في توضيح دلالات حلم ضحك الميت في المنام، أوضح ابن سيرين، في كتابه لتفسير الأحلام، أن حلم ضحك الميت في المنام قد يكون له عديد من التفسيرات والدلالات، تختلف تبعًا لاختلاف تفاصيل الحلم وأحداثه؛ فإذا رأى صاحب الحلم أحد أقاربه المتوفين يضحكون له في الحلم، فهذا بمثابة بشرة سارة في حياته المستقبلية، وأيضًا روؤية الميت يضحك في الحلم بسرور وسعادة يدل على أنه سعيد بتصرفات صاحب الحلم في حياته وراضٍ عنه.

وإذا رأى صاحب الحلم يضحك ثم يتغير حاله فجأة من الضحك إلى البكاء فهذا يدل على أن هذا الشخص المتوفى كان يرتكب العديد من الذنوب في حياته، وإذا تغير لون وجهه عند البكاء إلى اللون الأسود، فهذا تحذير للرائي بأن يعود إلى الله ويُصلح طريقه، وإذا كان المتوفى يضحك في الحلم، في حين أنه كان يرتكب ذنوب كثيرة في حياته، فهذا يدل على أن الله عفا عنه، وقبل توبته في لحظاته الأخيرة من حياته.

الحزن من بعد الضحك

وإذا كان صاحب الحلم يعاني من ضيق وأزمات في حياته، فإن رؤيته للميت يضحك في الحلم، تعد بمثابة بشرة خير لزوال هذا الهم والكرب، وإذا كان الميت يضحك ويمزح مع صاحب الحلم، فهذا دليل على أن الرائي سيترقى في حياته، ويحقق مركزا مرموقا في المجتمع، وإذا ظهر الميت في الحلم يضحك، ثم تحولت تعبيرات وجهه إلى الحزن عوضا عن السعادة، فهذا يعني أنه ارتكب عديد من الذنوب في حياته، ولذلك يعاني في الآخرة، حسب ابن سيرين.