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ضبط قرابة 510 أطنان أعلاف حيوانية قبل بيعها بشكل غير مشروع

كتب:

محمد بركات
04:57 م | الخميس 15 فبراير 2024
ظبط مخازن

ظبط مخازن

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط القائمين على (7 مصانع – 7 مخازن) بدون ترخيص بنطاق محافظات (الجيزة - الشرقية - الإسكندرية - المنوفية - الدقهلية - بنى سويف - القليوبية) لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخلها على قرابة (510 أطنان).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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