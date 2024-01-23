حوادث متفرقة في دول العالم.. تحطم طائرة شمال الهند وغرق قارب بالبرازيل

شهدت عدة دول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية حوادث مختلفة كان من أهمها تحطم طائرة بورمية «ميانمار» شمال شرق الهند، وغرق قارب بالبرازيل.

وأصيب 8 أشخاص على الأقل جراء تحطم طائرة عسكرية من ميانمار «بورما سابقا»، من على مدرج مطار في شمال شرق الهند، وفق لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

#WATCH Mizoram: Six people were injured after a plane from the Burmese Army crashed at Lengpui airport. 14 people were on board with the pilot. The injured were admitted to Lengpui Hospital: Mizoram DGP pic.twitter.com/aVscbDDoY4 — ANI (@ANI) January 23, 2024

وقال مسؤولون بالشرطة والجيش الهندي، إن المصابين كانوا من بين 14 شخصًا على متن طائرة عسكرية كانت متجهة إلى مطار لينجبوي بولاية ميزورام لإعادة الجنود الذين دخلوا الهند الأسبوع الماضي.

مصرع 6 أشخاص في غرق قارب ركاب قبالة سواحل البرازيل

في البرازيل، توفي 6 أشخاص وأصيب 6 آخرين على إثر غرق قارب ركاب قبالة سواحل البلاد أثناء نقل محتفلين إلى حفل، فيما قال متحدث باسم إدارة الإطفاء، إن شخصين اثنيين، ما زالا في عداد المفقودين، وفق لوسائل إعلام برازيلية بينها «شبكة جلوبو».

انقطاع التيار الكهربائي في اليابان

في اليابان، أعلنت السلطات، تعليق خدمات «قطارات شينكانسن» فائقة السرعة بين العاصمة «طوكيو» ومحطات في شرق ووسط اليابان بشكل جزئي بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وقالت شركة «شرق اليابان للسكك الحديدية» المشغلة، إنه تم توقيف العمل على 3 خطوط بين «طوكيو سينداي» و«طوكيو نيجاتا» و«طوكيو ناجانو»، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبها، قالت قناة «إن أتش كيه» اليابانية، إن الشركة طاقمًا لاستعادة التيار الكهربائي، لكن موظفا في إحدى الشركات التابعة تعرض لصعقة كهربائية وأصيب آخر بحروق.