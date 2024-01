حوادث متفرقة في دول العالم.. تحطم طائرة شمال الهند وغرق قارب بالبرازيل

شهدت عدة دول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية حوادث مختلفة كان من أهمها تحطم طائرة بورمية «ميانمار» شمال شرق الهند، وغرق قارب بالبرازيل.

وأصيب 8 أشخاص على الأقل جراء تحطم طائرة عسكرية من ميانمار «بورما سابقا»، من على مدرج مطار في شمال شرق الهند، وفق لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

#WATCH Mizoram: Six people were injured after a plane from the Burmese Army crashed at Lengpui airport. 14 people were on board with the pilot. The injured were admitted to Lengpui Hospital: Mizoram DGP pic.twitter.com/aVscbDDoY4