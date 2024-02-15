أسرة مريم مجدي تكشف موعد وصول جثمانها من سويسرا

حالة من الحزن والأسى تعيشها أسرة وأصدقاء السيدة المصرية مريم مجدي التي توفيت في سويسرا بعد خلاف بينها وبين زوجها السويسري ذي الأصول المصرية، وأثناء الواقعة المأساوية حدثت ضجة كبيرة على مواقع الاجتماعي، خاصة بعدما أعلنت أسرتها في وقت سابق أنها لم تتمكن من الوصول لجثمان مريم بعد غياب دام لمدة أكثر من 9 أيام، ما جعلهم يتساءلون عن موعد عودة جثمانها لمصر.

موعد جنازة مريم مجدي

كشف محمد مجدي شقيق «مريم» ابنة محافظة الدقهلية، في حديثه لـ«الوطن»، عن موعد وصول جثمانها إلى مصر، قائلا إن السفارة المصرية أخبرتهم عن موعد الوصول الذي يكون غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، مشيرا إلى أن الجنازة تكون يوم السبت في مركز شربين بالمحافظة بعد صلاة الظهر.

صدمة الأسرة

صدمة كبيرة تعيشها أسرة الفتاة المصرية بعد تلقيهم أنباء وفاتها، إذ بعد اختفائها تواصل شقيقها أحمد مجدي على الفور مع السفارة المصرية، لمساعدته في إيجاد مكانها، خاصة بعد اختفائها لمدة دامت 9 أيام، وفقا لما ذكره خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» الذي يعرض على القناة الأولى مع الإعلامية هدير أبوزيد، موضحا أن طليقها الذي يدعى «وليد» كان آخر من تعامل معها لأن شقيقته كانت تتواجد داخل شقته مع ابنتيها خديجة وفاطمة اللذين تبلغان من العمر 6 و9 سنوات، مشيرا إلى أن شقيقته سافرت لسويسرا بناء على طلب طليقها لرؤية بناته، إذ خطط لزياتهما ولكن كان الزوج يدبر لفقدان حياتها وحرمانها من رؤية أطفالها.