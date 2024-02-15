فارس بويز: شكوى لبنانية جديدة ضد إسرائيل بمجلس الأمن رغم توقع فيتو أمريكي

كشف فارس بويز، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عن أن الجمهورية اللبنانية تعتزم تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن، بشأن الاعتداءات المتكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه أعرب عن توقعه أن تمارس الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو مجدداً على أي قرار في مجلس الأمن، وأضاف أن الهدف من الذهاب إلى مجلس الأمن هو «سياسي» في المقام الأول، لتسجيل الشكوى.

وقال «بويز»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، إن أمريكا تعيق قرارات مجلس الأمن وأعماله خلال آلاف الاعتراضات التي تسجلها، موضحًا أن الولايات المتحدة اعتادت على ممارسة الفيتو بشكل تلقائي حيال أي شكوى تقدم بالأخص ضد الإحتلال، وأنه يتوجب على لبنان تسجيل موقف في مجلس الأمن، ووضعه أمام مسؤوليته.

واستكمل الوزير اللبناني السابق أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، في 7 أكتوبر الماضي، ويسعى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى إشعال الصراع على الجبهة اللبنانية، ويحاول من خلال هذه الجبهة توسيع نطاق الحرب، بحيث ينسى العالم الصراع في غزة.

ونوه بأن الولايات المتحدة تسعى هي الأخرى إلى توسيع رقعة الحرب، موضحًا أنها مدركة أن التوسيع سيأخذ الحرب إلى البحر الأحمر، وسيصل إلى نطاق إيران، وكل القوى المتحالفة معها.