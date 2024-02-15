«واشنطن بوست» عن مسؤول إسرائيلي: عملية التخطيط لإخلاء رفح الفلسطينية جارية

أفادت الصحيفة الأمريكية «واشنطن بوست»، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن عملية التخطيط لإخلاء رفح الفلسطينية جارية ولم تتم بعد الموافقة على خطة نهائية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت أن خطة الإخلاء الإسرائيلية تتضمن إنشاء 15 مخيما على شاطئ بحر غزة في كل منها 25 ألف خيمة، كما أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي عارض مقترحا يسمح بانتقال النازحين من رفح الفلسطينية إلى شمال قطاع غزة.