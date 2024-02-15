مندوب ليبيا بمجلس الأمن: هناك مسؤولية إنسانية لوقف وقوع مجزرة في رفح الفلسطينية

أكد مندوب ليبيا في مجلس الأمن طاهر السّني، أهمية العمل على الخروج من الأزمة الليبية وإحراز تقدم في المسار السياسي، حسبما ورد في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف، أن الشعب الليبي ينتظر إنهاء المراحل الانتقالية الهشة فضلا عن إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات، ويجب دعم مبادرات فعالة يمكن تنفيذها للخروج من الأزمة الليبية.

وشدد، على ضرورة بذل أقصى جهد لإعادة بناء النسيج المجتمعي ودعم الثقة بين الليبيين، مشيرا إلى أن مجلس الأمن عليه مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه وقف التهديد بمجزرة جديدة في رفح الفلسطينية.