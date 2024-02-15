أستاذ علوم سياسية يوضح دور مصر في تقديم المساعدات إلى غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن العالم كله يشيد بتحركات الدولة المصرية التي بدأت مع أحداث السابع من أكتوبر، وبالأخص أن القطاع كان يشهد حالة من الحصار غير مسبقة من الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أنه كان هناك توجيهات من قبل القيادة المصرية إلى كافة المؤسسات الرسمية، وغيرها من المجتمع المدني لبدأ حملة إغاثية لفلسطين.

وأضاف الحرازين، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المساعدات تم توجيهها للدخول عبر معبر رفح المصري لتدخل إلى الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى حرب إبادة جماعية وهي الأبشع على مر التاريخ، مؤكدًا أن مصر عملت على أكثر من مسار على رأسها عملية إدخال المساعدات رغم كل المعاناة التي واجهتها.

واستكمل: «كان هناك شرط مصري بعدم خروج مزدوجي الجنسية إلا بعد أن يتم إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، لأن بعض الأطراف كان تطالب بخروجهم فقط دون إدخال المساعدات، ولكن بعد الإشترط المصري، بدأ تحرك عالمي وخاصة من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبية للضغط على إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات».