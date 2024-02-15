الرابطة الطبية الأوروبية: الوضع الصحي في غزة مأساوي للغاية

قال محمد الطراونة، عضو الرابطة الطبية الأوروبية، إن الوضع الصحي في قطاع غزة لا يمكن وصفه بالكلمات، مشيرًا إلى أن الوضع في قطاع غزة مأساوي للغاية.

وأضاف خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تطبيق «زووم»، قائلًا «وصلت المعاناة في القطاع الصحي إلى الانهيار بالكامل، ولا يوجد أكثر وحشية من ذلك، حيث أن المرضى داخل المستشفيات دون رعاية ودون أطباء ولا تمريض وتهديدهم بالسلاح وإخراجهم خارج المستشفى».

وتابع: «لا يوجد أكثر وحشية في التعامل مع المريض أكثر من قتل الطبيب الذي يعالج هذا المريض، لا يتبقى من القطاع الصحي في قطاع غزة الذي هو منهار بالكامل والأمراض والأوبئة تهدد اللذين تبقوا على قيد الحياة، هناك نحو 250 ألف حالة عدوى تنفسية، ونحو 100 ألف حالة إسهال، وغيرها من الأمراض المعدية الجلدية، والأمراض التي تنتقل بسبب المياة الملوثة ولعدم توفر المياة، والأمراض الناتجة من عدم وجود مصادر للمياة ومصادر للغذاء».

وأكمل: «لم يتبق للقطاع الصحي في قطاع غزة سوى المستشفيات الميدانية التي أقامتها الحكومة الأردنية، والمساعدات الطبية والإنسانية التي تقدمها الدولة المصرية، وهذا هو النفس الأخير الذي يتنفسه القطاع الصحي في قطاع غزة».