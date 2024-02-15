أوراق استخراج بطاقة التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد

كيف تستخرج بطاقة التأمين الصحي؟، سؤال يبحث عن إجابته الكثير خاصة في محافظة الوادي الجديد التي تستعد لتطبيق التأمين الصحي الشامل، من أجل خفض معدلات الفقر والمرض وتوفير الحماية الطبية لجميع أفراد الأسرة.

وأوضحت محافظة الودي الجديد في بيان لها، أنه لمعرفة كيفية استخراج بطاقة التأمين الصحي، يمكنكم الاطلاع على الأوراق المطلوبة والتوجه لمقر فرع التأمين الصحي بالمحافظة، وتسليم الأوراق المطلوبة.

أوراق استخراج بطاقة التأمين الصحي بالوادي الجديد

وحددت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد عدة أوراق من أجل استخراج بطاقة التأمين الصحي بالمحافظة لمختلف الجهات والتخصصات كالآتي:

للقطاع الخاص

- استمارتين حضر منتفعين

- إقرار بأن المذكور مأمن عليه طرقنا

- إقرار من صاحب العمل وصورة بطاقته

- صورة من الكشف الطبي

- صورة بطاقة شخصية

- صورة شخصية

الأوراق المطلوبة للبطاقة الصحية «القضاة ووكلاء النيابة والشرطة»:

- استمارتين حصرمنتفعين

- إقرار بعدم استخراج بطاقة التأمين الصحي من قبل ذلك

- إقرار معافاة من الكشف الطبي لائق للوظيفة

- الرقم التأميني

الأوراق المطلوبة للبطاقة الصحية «المنتدبين»:

- وجود البطاقة الصحية من جهة عمله السابقة

- استمارتين حصر

- صورة من قرار الانتداب

- صورة بطاقة الشخصية

- صورة شخصية

- الرقم التأميني

- - إخلاء طرف

- إقرار بأن المنتدب تم الكشف الطبي طوال فترة الانتداب

- 20 جنية رسوم

الأوراق المطلوبة للبطاقة الصحية «البدل تالف والمنتهي»

- لابد من وجود البطاقة الصحية من جهة عمله السابق

- استمارة بدل التالف

- صورة شخصية

- صورة البطاقة الشخصية

- رسوم 20 جنية

الأوراق المطلوبة للبطاقة الصحية «المعاشات»

- استمارتين معاشات

- صورتين شخصية

صورة الرقم القومي

- الرقم التأميني

الأوراق المطلوبة للبطاقة الصحية «المنقولين»

الأوراق المطلوبة للبطاقة الصحية «لأول مرة»:

الأوراق المطلوبة للبطاقة الصحية «بدل فاقد»: