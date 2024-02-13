رئيس جامعة قناة السويس: نعمل على تطوير المستشفيات لدخولها التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، إن تطوير المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية، يستهدف اعتمادها للدخول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات القناة.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأضاف «مندور»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، خلال افتتاح مركز الأسرة الرئيسي بمستشفيات جامعة قناة السويس اليوم، الثلاثاء، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد نقلة طبية كبيرة تتم وفق أعلى معايير عالمية للجودة.

وقال رئيس جامعة القناة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يألوا جهداً في العمل على تطبيق المنظومة، بهدف تقديم رعاية صحية أفضل للمواطن المصري مشيراً إلى أن المركز الذي تم افتتاحه يُعد نقلة نوعية جوهرية في الخدمات الطبية المٌقدمة لأهالي إقليم قناة السويس.

ربط 50 ألف فرد للعلاج بمركز جامعة قناة السويس

وقال الدكتور ناصر مندور إن المركز يهدف لتسهيل الخدمات الطبية المُقدمة للعاملين بجامعة قناة السويس والمستشفيات الجامعية وذويهم وأهالي الإسماعيلية، ويٌتبع خدماته لمشروع التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن عدد الملفات المُفترض ربطها على المركز ما يقرب من 50 ألف فرد، طبقًا لعدد العاملين بالجامعة وأسرهم.

وأوضح «مندور»، أن المركز يضم 6 عيادات، تضمنت طب أسرة لمناظرة الحالات الحادة والمُزمنة و عيادتي أسنان، وعيادة نساء وتنظيم أسرة وعيادة متابعة حمل، وعيادة تخصصية باطنة وأطفال وأشعة سينية، ومعملي تحاليل.