مواعيد العمل في مستشفى التأمين الصحي بالعريش.. يضم 12 تخصصا طبيا

قال الدكتور محمود راشد رئيس فرع التأمين الصحي بمحافظة شمال سيناء لـ«الوطن»، إنّه كان في السابق، ينتظر المنتفع من خدمات للتأمين الصحي، أسبوعين وأكثر لتجديد كارنيه التأمين، أما الآن، يجدد في أقل من 5 دقائق، برسوم 20 جنيهًا فقط.

وأضاف «راشد» أنّ مستشفى التأمين الصحي بمحافظة شمال سيناء، أضيف على منظومة مستشفيات التأمين على مستوى الجمهورية، وعلى المركزية بالقاهرة وبورسعيد، ويُحول المريض للمستشفى الذي يرغب فيه في ربع ساعة، بمجرد الإخطار على شبكة الإنترنت، وانتظار الرد من المستشفى الآخر.

12 تخصصًا طبيًا في المستشفى

ومن جهة أخرى، ذكر مستشفى التأمين الصحي بمحافظة شمال سيناء في بيان، أنّ رسم التذكرة جنيه فقط، يشمل الكشف لأكثر من 12 تخصصًا، علاوة على التحاليل، والسونار، والأشعة المقطعية والعادية، وأيضًا صرف العلاج من صيدلية المستشفى، وتحويل التذكرة إلى صيدلية مستشفى خارج المحافظة، حال عدم توفر العلاج بصيدلية المستشفى بالعريش.

مواعيد العمل في مستشفى التأمين الصحي

وأضاف أنّ العمل مستمرًا يوميًا في العيادات بالدور الأرضي، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة، من الثامنة صباحًا، حتى الثامنة مساءً على فترتين متواصلتين، وهناك تنسيق مع أطباء مستشفى العريش العام، والوحدات الصحية من أجل الكشف على المرضى وعمل التحاليل.