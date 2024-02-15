قصة جندي إسرائيلي افتخر بدبابة «ميركافا».. ماذا فعلت به الفصائل الفلسطينية؟

افتخر بدبابة «ميركافا» الإسرائيلية الشهيرة، واعتبرها الحصن الأقوى الذي سيحميه هو وجنود الاحتلال الإسرائيلي من صواريخ الفصائل الفلسطينية التي قال إنها «بدائية الصنع»، ووصف «ميركافا» بأنها الآلة الضخمة المدمرة لكل شيء أمامها، وخلال المعارك بحي الشجاعية شمالي قطاع غزة، استهدفت الفصائل الفلسطينية الدبابة وكل من فيها.

كان الرقيب يوناتان جولان، قائد دبابة «ميركافا» في الكتيبة 77، وحين قررت الفصائل الفلسطينية استهداف الدبابة، كانت مناوبة «يوناتان» في موقع ناحل عوز القريب من حي الشجاعية شمالي قطاع غزة، وسقط صاروخ من الفصائل الفلسطينية على الدبابة، ليسقط قتيلًا هو ومجموعة من الجنود داخل «الآلة الضخمة» - على حد وصفه - بحسب ما أعلنته وسائل إعلام عبرية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الجندي وأبلغوا عائلته بوفاته، وتحدثت والدته لوسائل إعلام عبرية، وقالت إن «يوناتان» رفض مغادرة «ميركافا» حين كان هناك قتال ضد الفصائل الفلسطينية، ثم قتل بصاروخ مباغت من الفصائل.

خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مقتل جندي وإصابة ضابط وجنديين بوحدة المظليين، كما أعلن إصابة 11 عسكريًا خلال المعارك الدائرة في غزة في الـ24 ساعة الأخيرة، وبحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل جندي وإصابة 9 بينهم 3 بجروح خطيرة خلال معارك في جنوب غزة.

ما هي دبابة ميركافا؟

ودبابة ميركافا، هي واحدة من أشهر الآليات العسكرية الإسرائيلية، وصفت بأنها «الدبابات الأكثر تحصينا في العالم»، وتحتوي على نظام متقدم من الذكاء الاصطناعي يقلل مهام طاقم الدبابة ويساعد في تحديد الأهداف بدقة كبيرة، وهي الدبابة الوحيدة التي تحتوي على نظام ذكاء اصطناعي.