رئيس «زراعة النواب»: سعر الضمان الجديد للقطن جيد للمزارع

حدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/ 2025، بحيث يكون الضمان 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بوجه قبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بوجه بحري.

تاريخ القطن المصري معروف للجميع

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر قناة «dmc»، إن القطن من أهم المحاصيل الزراعية، وأن تاريخ القطن المصري معروف للجميع، وأن مصر كانت تزرع في السابق ما لا يقل عن 2 مليون فدان، وكان القطن المصري يتم تصديره إلى كل دول العالم.

الدولة أعادت الاهتمام بالقطن للتوسع في صناعاته

أضاف «الحصري»، أن علامة المنتج المصري كانت تنال احترام كل دول العالم، لكن الدولة أعادت الاهتمام بهذا المحصول للتوسع في صناعاته، والوصول لزراعة مساحة 500 ألف فدان، بعد انخفضت مساحة زراعة القطن لأقل من 100 ألف فدان.

وأشار إلى الاقتراب من زراعة 300 ألف فدان خلال السنوات الماضية، وأن سعر الضمان الجديد لتوريد القطن للموسم 2024/ 2025 الذي أعلن عنه مجلس الوزراء «10 آلاف جنيها لقنطار القطن متوسط التيلة في وجه قبلي و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة في وجه بحري» هو سعر جيد للمزارع المصري.