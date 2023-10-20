«بحوث كفر الشيخ»: القطن المصري ينافس الأمريكي ويحقق أعلى الأسعار

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أن القطن المصري من أصناف 92 و94 و96، وصل سعر القنطار الواحد منه بما يوازي قنطار القطن الأمريكي رقم 1، بل ومن المرجح أن يتخطاه خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لزيادة الطلب العالمي على القطن المصري بشكل كبير هذا العام.

القطن المصري ينافس الأمريكي

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر قنطار القطن اليوم المصري وصلت أسعاره من صنف 92 لنحو 18 ألفا و200 جنيه، وهو ما يساوي سعر قنطار القطن الأمريكي من نوع «البيما»، مشيرا أن القطن الشعر المصري طويل التيلة والقطن فائق الطول يتميز عن القطن الشعر الأمريكي من حيث الجودة والنعومة الفائقة.

زراعة 255 ألف فطن قطن طويل التيلة

وأشار أيضا إلى أن المساحات المنزرعة في محافظات الوجهين البحري والقبلي، بلغت نحو 255 ألف فدان قطن طويل التيلة وقطن فائق الطول، وهو الأمر الذي ينتج عنها مئات الآلاف من قناطير القطن المصري عالي الجودة، والذي يعود على المزارعين بالخير الوفير.