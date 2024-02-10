القطن المصري يستعيد عرشه بالتصنيع محليا وتصديره للخارج.. خبيرة اقتصادية توضح

تشهد مصر استقرارًا من إنتاجية القطن خلال السنوات الماضية، ويعتبر القطن المصري من أهم المحاصيل التصديرية مما يجعله مكونا أساسيا في الدخل القومي للدولة ويعتبر موردًا أساسيًا لا يقل أهمية عن أي طريق آخر يدر عائدا على الدولة المصرية.

الإنتاج المحلي للقطن

وقالت هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية، يعتبر القطن من السلع الاستراتيجية ويعتمد عليه معظم سكان العالم في الملبس ويدخل في صناعة الزيوت ويعتبر القطن المصري من أجود الأقطان في العالم ويتم تصديره للأسواق العالمية وبالذات القطن طويلة التيلة.

الصادرات المصرية من القطن

وتابعت «الملاح» لـ«الوطن»، أن بيانات الحكومة كشفت عن أن مصر صدرت عام 2021 من مخزون القطن حوالي 154 ألف طن للخارج بنحو 122 مليون دولار إلا أنه بعد ذلك حاولت مصر تخفيض مستهدفاتها من الصادرات المصرية بالنسبة للقطن الخام بحوالي 60% نتيجة لتركيز الدولة على الإنتاج بأقصى طريقة ممكنة بحيث إنها توظف الإنتاجية من القطن الخام والاستفادة منه وعدم فقد قيمته المضافة وزيادتها.

إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم

وقالت «الملاح» إنه تم الانتهاء من 90% من أكبر مصنع غزل في العالم كله وهو (شركة مصر للغزل والنسيج) بالمحلة الكبرى وأيضا تمت عقود واتفاقيات لتأسيس عدد من المصانع في محافظة البحيرة ودمياط لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة ولحين امتلاك مصر أكبر مجمع صناعي يجمع عدد من المجمعات الصناعية ويمكن أيضا تطبيق قيمة مضافة للزيوت عند دخولها في الطاقة الإنتاجية.

وأكدت أن وزارة قطاع الأعمال قامت بإنشاء مصنع بمساحة تبلغ نحو 625 ألف متر ليضم 82 ألف بطاقة إنتاجية للبذور السميكة والرفيعة والقطن طويلة التيلة.

مصانع شرق دمياط الجديدة تحت الإنشاء

وتابعت: أقامت الدولة 4 مصانع جديدة في شرق دمياط للغزل والنسيج والصباغة بمساحة إجمالية تبلغ 79.09 ألف متر بحيث يكون منتج نهائي من الأقمشة بجميع أنواعها ومن ضمنها القطنية والجينز، موضحة وجود محاور وخطة لتطوير شركات القطن والنسيج يتم تنفيذها حاليا مع تطوير البنية التحتية بالنسبة لبعض المصانع الأخرى.

توقيع عقود لإنشاء مصانع جديدة في البحيرة

وأشارت إلى أن هناك عددا من المصانع الجديدة تحت الإنشاء في محافظة البحيرة إذ وقعت الشركة القابضة عدة عقود خاصة بالقطن والغزل والنسيج لإنشاء مصانع جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 9 آلاف و27 طن غزل، و507 ملايين متر نسيج سنويا، ليصبح القطن سلعة استراتيجية لدخوله في عدد كبير من الصناعات.