انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي بتأييد واسع

أعلنت وزارة الخارجية، في بيان عاجل منذ قليل، فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين، وقد حصلت على أغلبية ساحقة من أصوات أعضاء الاتحاد الأفريقي.

حصلت مصر على 44 صوتا من إجمالي 46 صوتا

وستكون عضوية مصر، وفق البيان، بمجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين 2024 وحتى 2026، حيث حصلت مصر على 44 صوتا من إجمالي 46 صوتا للدول أعضاء الاتحاد الأفريقي ممن يحق لهم التصويت، وذلك بعد ترشحها لعضوية المجلس عن إقليم دول الشمال.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا التأييد الواسع يعكس ثقة الدول الأفريقية الشقيقة في قدرات مصر في هذا الملف الحيوي، والتي برزت في العضويات المتعاقبة لمصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي وآخرها خلال عامي 2020 وحتى 2022.