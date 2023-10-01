الكونغو الديمقراطية تترأس مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال أكتوبر

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، تولي جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، لشهر أكتوبر الجاري.

إدارة التحديات السياسية في أفريقيا

وأوضح بيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أن جهود الكونغو الديمقراطية تركز على إدارة التحديات السياسية في أفريقيا، والتوصل لحلول للتحديات الأمنية في القارة.

إحاطة حول الوضع في منطقة الساحل

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يقدم مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر أكتوبر الجاري، إحاطة حول الوضع في منطقة الساحل، حيث استمرت الحالة الأمنية في المنطقة بالتدهور، مع زيادة كبيرة في عدد الهجمات الإرهابية.

الاتجاهات الأمنية في منطقة الساحل

ومن المقرر أن يتلقي مجلس السلم والأمن الأفريقي آخر المستجدات بشأن الاتجاهات الأمنية في منطقة الساحل، والحصيلة الإنسانية للهجمات الإرهابية، فضلاً عن التطورات الأمنية في القارة وبؤر التوتر.