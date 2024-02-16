جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاد حفيدته (فيديو)

شارك سلطان الطرب جورج وسوف جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو للاحتفال بعيد ميلاد حفيدته آميا.

وعلق «وسوف» على الفيديو قائلًا: «اسم حفيدتي آميا بيعني “حب الله” وهي ولدت يوم عيد الحب. كل سنة وانتي فرحة البيت وضحكته الله يحميكي يا جدو ويحمي ولاد العالم».

ازمة جورج وسوف الصحية

وتعرض الفنان جورج وسوف مؤخرا لأزمة صحية بعد حضوره إحدى الفعاليات الفنية في إحدى الدول العربية ونُقل هناك إلى أحد المستشفيات نتيجة إصابته بنزيف شديد، ليشارك جمهوره بعدها بفترة قصيره صوره لطمأنتهم عليه وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وهو يشاهد التلفاز.