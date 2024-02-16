دراسة تدق ناقوس الخطر بشأن غابات الأمازون: صراع ضد التغيرات المناخية

عرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «صراع من أجل البقاء... دراسة تدق ناقوس الخطر بشأن الأمازون».

صراع من أجل البقاء

وأشار التقرير التليفزيوني إلى أن غابات الأمازون تعيش صراعا كبيرا من أجل البقاء مع التغيرات المناخية المتسارعة، تلك الغابات التي تبلغ مساحتها أكثر من 5 ملايين كيلومتر مربع أصبحت مهددة بالاختفاء رغم سنوات عمرها الطويلة التي تخطت ال 50 مليون عام.

تدهور الغابات

وأوضح التقرير إلى أن دراسة حديثة لفريق دولي من العلماء تقول نتائجها إن ما بين 10 إلى 47 % من الغابات المطيرة يمكن أن تتعرض للتدهور بحلول عام 2025، وذلك نتيجة لتدهور النظام البيئي.

ولفت التقرير إلى أن غابات الأمازون المطيرة تشهد أكبر عدد من حرائق الغابات منذ عام 2013، حيث بلغ عددها حتى الآن أكثر من 80 ألف حريق، وهو رقم قياسي جديد سجلته غابات الأمازون بحسب مركز أبحاث الفضاء البرازيلي.