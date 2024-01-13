اكتشاف مدينة دفنتها غابات الأمازون بعد 2000 عام من الاختفاء.. ما القصة؟

اكتشاف مذهل أثار تعجب عدد من علماء الآثار، إذ وجدت بقايا مدينة دفنتها غابات الأمازون، بعد 2000 عام من اختفائها، واتضح أنها كانت تحتوي على مبانٍ وحقول زراعية وكذلك طرق، وكان عدد سكانها يبلغ حوالي 10 آلاف نسمة.

تفاصيل حول مدينة دفنتها غابات الأمازون

عالم الآثار الفرنسي أنطوان دوريسون، كشف مجموعة من التفاصيل حول وجود المدينة التي دفنتها غابات الأمازون، إذ أوضح أن تلك المدينة كانت تحوي العديد من المباني السكنية المقامة على أكثر من 6000 تلة من الأرض، وكانت الحقول الزراعية وقنوات الصرف الصحي تحيط جوانب المدينة، بالإضافة إلى ذلك تم اكتشاف وجود عدد من الطرق، والتي بلغ عرض أكبر طريق بها، حوالي 10 أمتار وبطول يصل 20 كيلومترا.

سكان المدينة المدفونة في غابات الأمازون

وفيما يخص عدد السكان، أضاف عالم الآثار الفرنسي دوريسون، في تقرير نشره موقع huffpost، أنه بالرغم من صعوبة تقدير عدد سكان المدينة التي دفنتها غابات الأمازون، إلا أنه يمكن القول أن عددهم لا يقل عن 10 آلاف، وقد يصل إلى 15 ألف أو 30 ألف نسمة، وبجانب هذا أوضح خوسيه إيريارت، عالم الآثار في جامعة University of Exeter البريطانية، أن سكان المدينة المفقودة في الأمازون، اعتمدوا على الطين في بني الطرق، لأنه لم تكن الحجارة متاحة وقتها للبناء.

يُذكر أن النظرة العلمية لغابات الأمازون كانت مختلفة قبل اكتشاف تلك المدينة، إذ كانت تعتبر برية عذراء، لا تضم سوى الغابات وما يحويها من كائنات، وعدد قليل من البشر، إلا أنه باكشاف ماضيها الحضاري، تبين وجود مجتمعات متباينة ومستوطنات عدة.