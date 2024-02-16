استشهاد شاب في منزله ببلدة الطيبة شمال فلسطين

عثرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على جثة شاب فلسطيني يبلغ من العمر 20 عاما شهيدًا في منزل استأجره في بلدة الطيبة شمال فلسطين، وزعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنه قُتل بسبب صراع بين مجرمين، وأن مجهولين اقتحموا المسكن الذي يقطنه الشاب، ثم طعنوه في جميع أنحاء جسده ولم يتم القبض عليهم حتى الآن، بحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية.

مستعمرون يحاولون قتل فلسطيني بالرصاص

وقبل هذا الحادث، كانت هناك محاولة قتل لمواطن فلسطيني في مستعمرة كالانساوا، حيث أطلق مجهولون النار على سيارة فلسطيني يبلغ من العمر 21 عاماً من أهالي المدينة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ونقل فريق من نجمة داود الحمراء المصاب إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى لأن حالته كانت خطيرة، فيما تقوم شرطة الاحتلال بالتحقيق في ملابسات الحادث.