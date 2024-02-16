مجمع ناصر الطبي تحت حصار الاحتلال الإسرائيلي.. مئات الأطفال في خطر

أزمة مستمرة يشهدها مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة بعدما أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة استشهاد 4 فلسطينيين صباح اليوم الجمعة، في غرفة العناية المركّزة نتيجة توقف الأكسجين جراء انقطاع الكهرباء، بسبب الحصار الإسرائيلي.

نفاد الوقود يهدد حياة المرضى والأطفال الرضع

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية أن سيدتين وضعتا مولوديهما في ظروف قاهرة وغير إنسانية بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا تدفئة في مجمع ناصر الطبي، في الوقت الذي يهدد فيه الحصار الإسرائيلي وقرب نفاد الوقود يهددان حياة المرضى والأطفال حديثي الولادة في المجمع.

كما حملت السلطات في مجمع ناصر الطبي قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية، بسبب الحصار والاعتداءات على المجمع ومناشدةً المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي كافة بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية في المجمع.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

استمرت انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي حيث أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضًا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم، في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه.