جيش الاحتلال يتوقع ارتفاع أعداد المصابين إلى 25 ألفا خلال عام 2024

أعلن جيش الاحتلال أن أكثر من 5500 جندي أصيبوا خلال الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر، متوقعة إصابة حوالي 20 ألف خلال عام 2024.

جيش الاحتلال يستعد للإصابات

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» فان جيش الاحتلال يٌجري بالفعل الاستعدادات لإدارة التدفق المتزايد للجنود الجرحى من حيث تقديم المساعدة المالية والمعنوية.

وكشفت الصحيفة أن هناك حوالي 6000 جندي جريح تقدم لهم المساعدة من جميع الحروب السابقة، معتقدة أن تدفق 25000 جندي في ما يزيد قليلاً عن عام سيؤدي إلى تغيير صورة عمل الوزارة بشكل جذري في هذه القضية.

تعليق عمل لجنة تؤخر البت في طلبات علاج الجنود

وأعلن جيش الاحتلال أنه من أجل التعامل مع الزيادة الهائلة في حجم حالات الجنود الجرحى، علقت عمل اللجنة التي تقوم عادة بفحص أكثر جدية للطلبات والتي وغالبا ما تستبعد العديد منها أو على الأقل تؤخر قبولها لمدة عام على الأقل.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة الحالية من المتوقع أن تتم معالجة الملفات في غضون أسبوع واحد فقط، بينما في الماضي كان من الممكن أن يستغرق الأمر عدة أسابيع أو أشهر أو حتى أطول.

وأعلنت الوزارة أيضًا أنها فتحت خدمات أكبر بكثير لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة خاصة للجنود الذين شاركوا في العدوان على غزة.

وأشارت أن 46% من الجرحى هم من جنود الاحتياط وتتراوح أعمارهم بين 21 و30 عاماً؛ و36% تتراوح أعمارهم بين 31 و40 عامًا؛ و18% فوق سن الأربعين.

و70% من المجموع هم من جنود الاحتياط، 7% موظفون محترفون، 10% جنود الخدمة الإلزامية، و13% من الشرطة أو قوات الأمن الأخرى.