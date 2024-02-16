أمطار رعدية غزيرة تضرب عدة مدن في مطروح.. «ذروة نوة الشمس الصغرى»

سقطت أمطار رعدية غزيرة على مراكز ومدن النجيلة وسيدي براني والسلوم بمحافظة مطروح، اليوم، في ذروة نوة الشمس الصغرى التي تضرب العديد من المدن والمحافظات، نتيجة المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد، ويستمر لعدة أيام.

طوارئ في محافظة مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، إنه جرى رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى لمواجهة حالة الطقس اليوم غير المستقرة، في مختلف أنحاء المحافظة، والدفع بجميع المعدات وسيارات سحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والداخلية والطرق السريعة والدولية، ومنها طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي وطريق مطروح السلوم الدولي، وفي محيط المدن خاصة الحمام والضبعة والعلمين ومنطقة سيدي عبدالرحمن.

متابعة غرفة العمليات

وأضاف محافظ مطروح، أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة مطروح تتابع مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن الثمانية بالتعاون مع مركز السيطرة والسلامة الوطني، طقس مطروح وشكاوى المواطنين والرد عليها والتفاعل معها على مدار الساعة وتعمل على حلها، مع استنفار جميع فرق التدخل السريع بالتنسيق بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وفروعها والحماية المدنية والتعامل السريع مع مستجدات حالة الطقس، لحين استقرار الأحوال الجوية.