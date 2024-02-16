تخفيضات تصل لـ30%.. أسعار ياميش رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، تزداد تساؤلات المواطنين حول أسعار ياميش رمضان 2024، ويبدأ الكثيرون في البحث عن أماكن معارض أهلا رمضان، التي تُقام في المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات بنسبة تخفيض تصل إلى 30%، عن أسعار السلع في المحلات والأسواق.

تهدف هذه المعارض إلى تخفيف العبء على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية لهم بأسعار مناسبة.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد انطلاق معرض أهلا رمضان 2024، لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتستعرض «الوطن»خلال السطور التالية أسعار ياميش رمضان والسلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024، وفقا لجولة قامت بها«الوطن» لمعارض أهلا رمضان في محافظة القاهرة:

سجل سعر كيلو السكر نحو 27 جنيها، ويشترط سراء كيلو أرز بـ35 جنيها.

وسجل سعر عبوة جبنة بيضاء وزن كيلوجرام نحو 56 جنيها.

ووصل سعر كيس المكرونة الكيلوجرام نحو 20 جنيها.

وسعر زجاجة زيت قلية وصل إلي ما يقرب من60 إلي 90 جنيها.

ووصلت زجاجة زيت 3 لتر عافية عباد الشمس نحو 270 جنيها.

فيما وصل زجاجة زيت 3 لتر عافية بلاس بسعر 295 جنيها.

وسجل سعر لتر زيت ثمرات نحو 85 جنيها.

وتتوفر اللحوم السوداني بمعارض أهلا رمضان بسعر 290 جنيها للكيلوجرام، مع توافر اللحوم البلدي الطازجة والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة.

موعد افتتاح معارض أهلا رمضان 2024 في القاهرة والجيزة

افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية صباح أمس الخميس، معرض أهلا رمضان في القاهرة والجيزة، ويستمر المعرض لمدة شهر كامل حتى 15 مارس المقبل، ويتواجد في كل محافظة 3 معارض بحد أدني، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة والمنافذ.

عناوين معارض أهلا رمضان 2024 بالجيزة:

خلف مسرح البالون يشارع أبو المعاطي

شارع محجوب ثابت بالعجوزة

شارع الوحدة ناصية ش

ارع المنيرة الرئيسي بولاق الدكرور

شارع البوهي تهاية

شارع الوحدة شمال الجيزة

شارع الحوفي بمدينة الأوقاف

شارع البطل أحمد عبد العزيز مدينة الحوامدية

شارع أحمد عرابي وكل من شارع الحجاز والرشيد

شارع المشروع بمية عقبة

شارع طلعت حرب ناصية

شارع محمد حجازي.

عناوين معارض أهلا رمضان 2024 في القاهرة: