أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين في الأقصر، أسعار السكر والزيت في معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الأقصر، بتخفيضات تصل لـ25% على مختلف السلع الغذائية بالإضافة إلى السكر والزيت، وهي اللحوم والدواجن والأرز في أكثر من مركز.

أسعار السكر والزيت في معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الأقصر

وأضاف وكيل وزارة مديرية التموين في بيان أنه جرى افتتاح جزء من معارض رمضان بداية من اليوم الخميس 15 فبراير في مختلف المراكز التابعة للمحافظة، وتستمر الافتتاحات بالتتابع في 7 مراكز على مدار الأسبوع المقبل من أجل تخفيف الأعباء علي المواطنين خاصة في شهر رمضان الكريم.

وأضافت أنه جرى تحديد أسعار السكر والزيت في معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الأقصر في مختلف الأماكن التي جاءت كالآتي:

- لتر الزيت يصل من 80 إلى 90 جنيها.

- سعر كيلو السكر ثابت بـ27 جنيها.

تخفيضات معارض أهلا رمضان بمحافظة الأقصر

وأكد أن المعارض تحتوي على عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل ما بين 25% و30%وهي:

- الأرز

- السكر

- البقوليات

- الزبادي

- اللحوم المجمدة

- الدواجن المجمدة

- اللحوم الطازجة

- الزيوت

- السمنة

- الخضروات

- ياميش رمضان بمختلف الأشكال الخاصة به.

وأشار إلي أن الغرفة التجارية ف بمحافظة الأقصر، تشارك بـ 3 معارض من الـ7 معارض الخاصة بأهلا رمضان في محافظة الأقصر، والباقي تبعا لمديرة التموين بالأقصر.