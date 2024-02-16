خريطة معارض أهلا رمضان 2024 في جميع المحافظات

انطلقت منافذ ومعارض أهلا رمضان بقرى ومدن ومراكز وأحياء جميع المحافظات بالتعاون مع مديريات التموين والغرف التجارية لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعارمخفضة بنسبة تصل إلى 30% ضمن خطة الحكومة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

خريطة منافذ ومعارض أهلا رمضان بالمحافظات

وتستعرض «الوطن» جميع منافذ ومعارض أهلا رمضان في جميع قرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظات لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة كالتالي

معارض أهلا رمضان 2024 في القليوبية

- منفذ شبرا الخيمة ميدان المؤسسة قرب كلية الزراعة.

- مدينة طوخ بشارع المحكمة بجوار السنترال.

- قليوب مقابل النادي الرياضي شارع مصرف إسكندر.

معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة

- منفذ بجوار مركز المدينة في كرداسة.

- مركز أبو النمرس.

- 11 منفذًا حي العجوزة.

- 3 منافذ في حي الهرم

- مدينة الحوامدية.

- 3 منافذ في حي شمال الجيزة.

-4 منافذ في حي الوراق

معارض أهلا رمضان 2024 في البحيرة

- شبراخيت.

- مركز بدر

- وادي النطرون.

- كفر الدوار.

- دمنهور.

معارض أهلا رمضان في المنوفية 2024

- أشمون.

- شبين الكوم.

- منوف.

- مدينة السادات.

- بركة السبع.

معارض أهلا رمضان في القاهرة 2024

- منفذ أهلا رمضان في ميدان الحرية بالمعادي.

- منفذ أهلا رمضان في ميدان الباشا بحي مصر القديمة.

- حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

- منفذ أهلا رمضان في منطقة زهراء المعادي.

- منفذ أهلا رمضان في منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

معارض أهلا رمضان في الإسماعيلية 2024

- أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

- معرضان بمركزي فايد والتل الكبير.

معارض أهلا رمضان في شمال سيناء 2024

- دوران شبرا بالمساعيد.

- ميدان الرفاعي.

- سوق الضاحية.

معارض أهلا رمضان في محافظة قنا 2024

- مجمع الشركة المصرية بجوار بنك القاهرة في مدينة قنا.

- مقر الجمعية المصرية في منطقة حي المصالح.

- مدينة قوص بجوار بنك مصر مدينة قفط.

- على طريق مصر أسوان الزراعي أمام مدينة دشنا.

معارض أهلا رمضان في كفر الشيخ 2024

- الحامول.

- بلطيم.

- برج البرلس.

- دسوق.

معارض أهلا رمضان في الفيوم 2024

- مركز الفيوم

- إطسا

- سنورس

- طامية

معارض أهلا رمضان في سوهاج 2024

- شارع الجرجاوية في حي غرب.

- ميدان العارف بالله في حي غرب.

- معرض أهلا رمضان بمركز البلينا بجوار مجلس المدينة

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة المراغة.

- معرض أهلا رمضان أمام استاد سوهاج الرياضي بحي شرق

معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الغربية

- طنطا بمنطقة المعرض

- شارع البحر بالمحلة الكبرى

- قطور بشارع الجيش

- زفتى بجوار مجلس المدينة

- مركز السنطة بجوار مجلس المدينة

أماكن معارض أهلا رمضان في الشرقية 2024

- مدينة الزقازيق

- كفر صقر

- العاشر من رمضان

- ديرب نجم

- منيا القمح

أماكن معارض أهلا رمضان في الدقهلية 2024

- معرض أهلا رمضان في مدينة طلخا

- معرض أهلا رمضان في مدينة ميت غمر

- معرض أهلا رمضان في مدينة أجا

أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في بورسعيد

- البازار الجديد بحي العرب

معارض أهلا رمضان 2024 في بني سويف

- معرض الواسطى

- مركز إهناسيا