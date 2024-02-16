فحص الحمض النووي لـ7 شهداء لبنانيين.. وتأجيل تشييع الجثامين

تمكنت فرق الدفاع المدني اللبنانية منتصف ليل أمس، من انتشال جثامين الشهيدتين فاطمة برجاوي وابنتها غدير ترحيني من تحت ركام المبنى الذي تعرض للغارة الإسرائيلية في منطقة النبطية.

ارتفاع شهداء مذبحة النبطية لـ7 شهداء

وارتفعت أعداد الشهداء إلى 7 من عائلة حسين برجاوي التي استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلها بالصواريخ أول أمس، واستطاعت قوات الحماية المدنية في مدينة النبطية وبلدة الصوانة ذهب انتشال جثامين كل من حسين برجاوي وزوجته أمل عودة وابنتيهما أماني وزينب وابنها محمود عامر، حسب ما نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية.

فحص الحمض النووي للشهداء السبعة بسبب تضرر جثامينهم

وأوضحت الصحيفة أن السلطات اللبنانية ستجري فحص الحمض النووي لـ7 شهداء بسبب تضرر جثامينهم، حيث قرر ذووهم تأجيل الجنازات لحين صدور النتائج النهائية لفحص الحمض النووي.

وذكر مصدر أمني لصحيفة «الأخبار» اللبنانية أن قوات الاحتلال استهدف المبنى مُسيّرة أطلقت 6 صواريخ فراغية، 4 منها اخترقت السطح نزولاً نحو شقة برجاوي الواقعة في الطبقة الأرضية من المبنى ثم نحو الشقق الواقعة في الطبقتين السفليتين، مما أدى لصعوبة انتشال الجثامين، خاصة أن الواقع الهندسي المتداعي للمبنى ساعد على انهيار سقوف الطبقات الـ4 الأرضية.